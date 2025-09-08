Підозрюваний в роботі на Росію співробітник НАБУ може бути агентом тієї ж мережі, що й викриті співробітники СБУ і НГУ

В СБУ повідомили, що підозрюють його в членстві в тій же агентурній мережі, що й раніше викриті генерал-майор Валерій Шаталов, ексзаступник керівника охорони Януковича Дмитро Іванцов і військовий Нагвардії, що зливав останньому інформацію.

СБУ повідомила нові деталі про затриманого за підозрою в роботі на Росію співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у підрозділі "Д-2". За даними слідства, він міг входити до агентурної мережі Росії, членами якої були по одному представнику СБУ та Нацгвардії.

Цих осіб вкрили раніше. Всі вони мали допуск до державної таємниці.

За даними СБУ, курував діяльність завербованих українців співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Ігор Єгоров. Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

"Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до рф відомості про проведення таємних операцій в районі АТО тощо", – повідомили в СБУ.

Потім встановили іншого агента – Дмитра Іванцова, який у минулому був заступником голови охорони Віктора Януковича і допомагав йому втекти до Росії. Сам Іванцов залишився в Криму і вступив до окупаційних сил. Зараз він є резидентом ФСБ.

"Тобто серед його завдань – координація підривної діяльності інших агентів рф в Україні", – додали в СБУ.

Торік викрили третього агента мережі Єгорова-Іванцова – військового Нацгвардії, який, за даними слідства, передавав Іванцову дані про українських активістів, високопосадовців, полонених та інформацію про наслідки ударів.

"Згодом СБУ встановила, що іще один агент Єгорова-Іванцова – колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році", – стверджують правоохоронці.

Один з цих агентів, Шайтанов, уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

За їхніми словами, інформувати Іванцова він продовжив і після 2014 року, тобто після того як він відкрито перейшов на бік Росії.

"За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується, що він здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича", – додали в СБУ.

Зокрема, він, за даними слідчих, збирав інформацію про потенційні цілі, які хотіли завербувати.

Співробітнику НАБУ раніше повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада)

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

"Окремо наголошуємо: дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому. Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави", – запевнили в Службі.

Справа проти співробітника НАБУ

В липні СБУ повідомила про викриття одразу двох співробітників Національного антикорбюро. Це Руслан Магамедрасулов, якому закидають намір торгувати технічними коноплями з Дагестаном, та працівника закритого підрозділу "Д-2". Обидві підозри оголосили на тлі того, як Верховна Рада позбавляла незалежності НАБУ і САП. Тоді, окрім справ про ймовірну роботу на ворога, трьом іншим співробітникам НАБУ оголосили підозри і за аварії кількарічної давнини – це зробило ДБР.

Обшуки в НАБУ і підозри його працівникам відбулися якраз напередодні скандального голосування за підпорядкування НАБУ генпрокурору. Зрештою ці законодавчі зміни під тиском суспільства і міжнародних партнерів скасували, а для НАБУ та інших органів запровадили обов'язкову перевірку на детекторі – аби уникнути співпраці з ворогом.

В НАБУ, коментуючи затримання, казали, що інформація про можливі ризики, повʼязані із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023.

“Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у Федеральній службі охорони РФ", – повідомили в Бюро.

Там додали, що провели спільну з СБУ перевірку і не виявили доказів проти цього працівника.

Магамедрасулов і викритий співробітник "Д-2", якого слідство називає російським агентом, перебувають під арештом.