Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов ув’язнений на 12 років

Його визнано винним у державній зраді та замаху на скоєння теракту.

Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років за гратами за державну зраду та замах на терористичний акт в інтересах Росії.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Валерія Шайтанова у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Шайтанова засуджено до 12 років за гратами з конфіскацією майна. У суді було доведено, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам Росії. Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.

Метою Валерія Шайтанова було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Правоохоронцям вдалося попередили вбивство, заплановане спецслужбами Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося СБУ. Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.

Нагадаємо, у квітні 2014 року генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов у складі підрозділу «Альфа» вів переговори з керівником терористичного формування "Восток" Олександром Ходаковським. У серпні 2015 року він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Вочени того ж року він керував групою, яка затримувала у Дніпрі заступника голови Дніпропетровської ОДА й голову партії "УКРОП" Геннадія Корбана.