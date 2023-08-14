Окупанти планують перемістити свій "уряд" з Херсонщини в Крим, – Хлань

Колаборанти планують перемістити окупаційний "уряд" з Арабатської Стрілки на Херсонщині в тимчасово окупований Крим.

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Є інформація, що так званий окупаційний уряд планують перемістити з Арабатської Стрілки до Криму. Залишатись в області для росіян і зрадників стає занадто небезпечним. Але дістанемо й в Криму", – зазначив Хлань.

Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялося, що російські військові зайняли усі пансіонати та бази відпочинку селах Генічеська Гірка, Щасливцеве і Стрілкове, що розташовані на курортній Арабатській Стрілці (Генічеський район Херсонщини). Між населеними пунктами окупанти облаштували полігон для мобілізованих військових.

10 червня 2023 року під обстріл Сил оборони потрапив штаб окупантів на Арабатській Стрілці. На місці удару спалахнула пожежа. Міський голова Мелітополя Іван Федоров говорив, що в результаті обстрілу "ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж "швидких", які не встигають їх вивозити".