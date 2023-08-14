Окупанти обстріляли 10 областей за минулу добу, атакували 131 населений пункт

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Про це повідомили у Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Окупанти стріляли із різних видів озброєння − мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ, ударних БПЛА, тактичної авіації та кораблів.

РФ атакувала 131 населений пункт та 103 об’єкти інфраструктури.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетні, 43 авіаційні удари та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.