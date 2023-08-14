​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Потяги, що прямують до Києва і в зворотному напрямку, запізнюються на 1,5 години, - Укрзалізниця
Потяги, що прямують до Києва і в зворотному напрямку, запізнюються на 1,5 години, - Укрзалізниця
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли 10 областей за минулу добу, атакували 131 населений пункт

Поцілено у понад сотню об’єктів інфраструктури.

Окупанти обстріляли 10 областей за минулу добу, атакували 131 населений пункт
Фото: соцмережі окупантів

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. 

Про це повідомили у Military Media Center з посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

Окупанти стріляли із різних видів озброєння − мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ, ударних БПЛА, тактичної авіації та кораблів. 

РФ атакувала 131 населений пункт та 103 об’єкти інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетні, 43 авіаційні удари та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies