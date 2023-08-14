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РФ вбила в Україні понад півтисячі дітей, − Офіс генпрокурора

Від агресії РФ постраждало щонайменше 1599 дітей.

РФ вбила в Україні понад півтисячі дітей, − Офіс генпрокурора
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 14 серпня російська армія вбила в Україні 502 дитини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Загалом від агресії РФ постраждало понад 1599 дітей. Ця цифра не є остаточною.

“Станом на ранок 14 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 502 дитини загинули та понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, − йдеться у повідомленні.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області − 485, Харківській − 298, Київській − 129, Херсонській − 120, Запорізькій − 99, Миколаївській − 97, Дніпропетровській − 94, Чернігівській − 71, Луганській − 67.

Нагадаємо, 13 серпня внаслідок ворожого ракетного обстрілу с. Широка Балка Херсонського району Херсонської області загинули одномісячне немовля та 11-річний хлопчик.

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