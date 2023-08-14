Росіяни сьогодні двічі обстріляли прикордоння Сумщини

Уранці росіяни здійснили два мінометні обстріли прикордоння Сумської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Зафіксовано 16 вибухів.
Обстрілів зазнали Краснопільська та Хотинська громади.
Попередньо − без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, російська армія ввечері знову атакувала Херсонську область. У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.