Росіяни сьогодні двічі обстріляли прикордоння Сумщини

Уранці росіяни здійснили два мінометні обстріли прикордоння Сумської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 16 вибухів.

Обстрілів зазнали Краснопільська та Хотинська громади.

Попередньо − без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російська армія ввечері знову атакувала Херсонську область. У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.