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Росіяни сьогодні двічі обстріляли прикордоння Сумщини

Жертв немає.

Росіяни сьогодні двічі обстріляли прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у Telegram

Уранці росіяни здійснили два мінометні обстріли прикордоння Сумської області. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зафіксовано 16 вибухів. 

Обстрілів зазнали Краснопільська та Хотинська громади.

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Попередньо − без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російська армія ввечері знову атакувала Херсонську область. У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу. 

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