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У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей

Водій мікроавтобуса заснув за кермом.

У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
Ілюстративне фото
Фото: rmf24.pl

У суботу 12 серпня близько 7 години ранку в Австрії потрапив в аварію автобус з польськими номерами. В результаті ДТП загинули четверо українців, серед них – двоє дітей.

Про це повідомляє RMF FM.

За інформацію місцевих ЗМІ, аварія сталася між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на грунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

За словами заступника голови МЗС Польщі Павла Яблонського, на транспортному засобі з польськими номерами їхали громадяни України, поляків не було.

Внаслідок аварії загинули четверо людей – та двоє дітей та їхні дідусь та бабуся. Вік дітей – від кількох місяців до трьох років. Водій автобуса вижив. Він зізнався, що на кілька хвилин заснув за кермом.

У Червоному Хресті повідомили, що в рятувальній операції брали участь 5 рятувальних автомобілів, 3 карети швидкої допомоги та вертоліт.

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Нагадаємо, в квітні в Молдові сталося ДТП за участі автобуса, який їхав з Кишинева до Києва. П’ятеро громадян України отримали легкі тілесні ушкодження.

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