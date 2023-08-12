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Лейтенант армії РФ втік до Литви і попросив політичного притулку, - ЗМІ

Результати розгляду цього рішення він чекатиме у міграційному центрі.

Лейтенант армії РФ втік до Литви і попросив політичного притулку, - ЗМІ
Фото: Бі-бі-сі

Лейтенант Збройних сил РФ Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви і був затриманий. Він  попросив політичного притулку, оскільки "не хотів брати участь у кровопролитній війні проти України".

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Зазначається, що чоловік дістався Вільнюса і 10 серпня був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби. Після затримання його повернули на прикордонний КПП, звідки він і зв'язався з журналістом ВВС.

Корольов розповів, що "вирішив залишити РФ у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні", яку розв'язала його держава.

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Він проходив службу у військовій частині Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу РФ, яка  дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю. За його словами, він  був учасником "спеціальної військової операції" Росії проти України, проте території Росії не залишав і займався забезпеченням розподілом боєприпасів.

BBC не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації.

Влада Литви прийняла прохання Корольова про надання притулку. Результати його розгляду він чекатиме у міграційному центрі.

Нагадаємо, за даними розвідки, серед російських офіцерів побільшало суїцидів після вторгнення в Україну.

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