Уряд дозволив виїжджати за кордон українцям, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО

Кабмін вніс зміни до постанови, яка забороняла військовозобов'язаним, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО перетинати кордон.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
У відомстві пояснили, що ці зміни внесли, аби уникнути "несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року)".
Тепер військовозобов'язані українці, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО, можуть виїжджати за кордон.
Нагадаємо, раніше Кабмін спростив перетин кордону для людей з інвалідністю, а чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану заборонив.