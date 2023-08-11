"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
Як росіяни депортують дітей, аби потім вони воювали проти України
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
В Івано-Франківській області російська ракета влучила в цивільний об’єкт, загинула дитина
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
Джейсон Стенлі: “Для вдалої глобальної комунікації слід казати, що Україна була агентною в СРСР, а Росія — це фашистський режим”
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд дозволив виїжджати за кордон українцям, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО

У Мінветеранів кажуть, що ці зміни внесли, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей загиблих.

Кабмін вніс зміни до постанови, яка забороняла військовозобов'язаним, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО перетинати кордон.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

У відомстві пояснили, що ці зміни внесли, аби уникнути "несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року)".

Тепер військовозобов'язані українці, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО, можуть виїжджати за кордон.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, раніше Кабмін спростив перетин кордону для людей з інвалідністю, а чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану заборонив.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies