Уряд дозволив виїжджати за кордон українцям, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО

У Мінветеранів кажуть, що ці зміни внесли, аби уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей загиблих.

Кабмін вніс зміни до постанови, яка забороняла військовозобов'язаним, котрі не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО перетинати кордон.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

У відомстві пояснили, що ці зміни внесли, аби уникнути "несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 року до 30 квітня 2018 року)".

Тепер військовозобов'язані українці, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в АТО, можуть виїжджати за кордон.

Нагадаємо, раніше Кабмін спростив перетин кордону для людей з інвалідністю, а чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану заборонив.