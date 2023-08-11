В Раду викликають голову ЦВК через ситуацію з членом комісії Буглаком, який переїхав до США

Весь час Буглак отримував зарплату та інші виплати.

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, який, за даними ЗМІ, виїхав до США і досі не повернувся, але весь цей час отримував зарплату та інші виплати.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у фейсбуці.

"На найближчому засіданні наш Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування за ініціативою Олександра Аліксійчука планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їх членом Юрієм Буглаком (нардеп VIII скликання, Блок Петра Порошенка). Останній за інформацією ЗМІ, виїхав закордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету. Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету. Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракціі "Європейська солідарність" задати питання щодо Юрія Буглака", - написала Шуляк.

Зазначимо, що фракція "Європейська солідарність" вже ініціювала постанову Ради щодо звільнення Буглака з посади члена ЦВК.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. При цьому він зберігає свою посаду. Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".

З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.