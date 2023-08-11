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В Раду викликають голову ЦВК через ситуацію з членом комісії Буглаком, який переїхав до США

Весь час Буглак отримував зарплату та інші виплати.

В Раду викликають голову ЦВК через ситуацію з членом комісії Буглаком, який переїхав до США
Юрий Буглак
Фото: Стоп-кадр с видео

Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування Верховної Ради планує заслухати голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка щодо ситуації з членом ЦВК Юрієм Буглаком, який, за даними ЗМІ, виїхав до США і досі не повернувся, але весь цей час отримував зарплату та інші виплати.

Про це  повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у фейсбуці.

"На найближчому засіданні наш Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування за ініціативою Олександра Аліксійчука планує заслухати голову Центральної виборчої комісії щодо ситуації з їх членом Юрієм Буглаком (нардеп VIII скликання, Блок Петра Порошенка). Останній за інформацією ЗМІ, виїхав закордон та живе у США, продовжуючи отримувати зарплату з українського бюджету. Сподіваємося на присутність голови ЦВК та на вичерпні відповіді на питання членів нашого комітету. Також запрошуємо колег з команди Петра Порошенка, членів фракціі "Європейська солідарність" задати питання щодо Юрія Буглака", - написала Шуляк.

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Зазначимо, що фракція "Європейська солідарність" вже ініціювала постанову Ради щодо звільнення Буглака з посади члена ЦВК.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. При цьому він зберігає свою посаду. Впродовж усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".

З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади. 

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