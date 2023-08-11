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Під санкції США потрапили мільярдери з РФ Фрідман та Авен

У перелік додали ще бізнесменів Германа Хана та Олексія Кузьмічова.

Під санкції США потрапили мільярдери з РФ Фрідман та Авен
Михайло Фрідман
Фото: tsn.ua

Сполучені Штати Америки додали до санкційного списку російських олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Також обмежувальні заходи застосували до бізнесменів Германа Хана та Олексія Кузьмічова.

Усі четверо осіб входили до наглядової російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". 

Також під санкції потрапило Російське об'єднання роботодавців Російська спілка промисловців та підприємців (РСПП).

"Заможні російські еліти повинні позбутися думки, що вони можуть вести бізнес як завжди, тоді як Кремль веде війну проти українського народу. Наша міжнародна коаліція продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто сприяє невиправданому та неспровокованому вторгненню в Україну", - сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські мільярдери Фрідман і Авен готові продати свої частки в "Альфа-Банку", щоб вийти з-під санкцій Заходу.

У травні Верховна Рада дозволила НБУ забрати у Фрідмана Сенс Банк. Згодом Президент Зеленський підписав закон про націоналізацію банків підсанкційних власників.

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