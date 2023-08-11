Перемовини з США щодо далекобійних ATCAMS тривають. Серед пріоритетів озброєння – ППО і артилерія, – Маркарова

Перемовини із американськими партнерами щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS тривають.

Завдяки цим ракетами захинсики змогли б бити по цілях противника по всій території України. Посол в США Оксана Маркарова у інтервʼю LB.ua висловила сподівання, що найближчим часом українці отримають ці спроможності.

"Скажу так: перемовини тривають. Ми в процесі і працюємо над тим, щоби отримати ці далекобійні ракети і завдавати ударів по цілях противника по усій території України, запускаючи снаряди з землі. Сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо ці спроможності", – зазначила вона.

Головним пріоритетом у наданні озброєння залишається протиповітряна оборона. Зараз єдиним обмеженням є фізична наявність потрібних установок.

"Очевидно, що чим більше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) та відповідних ракет у нас буде, тим більш захищеними будуть наші громадяни та міста. Саме тому в кожному американському пакеті оборонної допомоги у нас є снаряди для систем ППО. Ми активно працюємо над тим, щоби США постійно замовляли для нас ці системи та комплектуючі до них", – пояснила пані посол.

Ще одним пріоритетом є артилерія. Зараз Штати виробляють приблизно 24 000 артилерійських снарядів на місяць і планують збільшити виробництво до 80 тис. протягом наступного року. Проте, за словами Маркарової, навіть цього буде недостатньо, щоби забезпечити наші потреби повністю.

"Третє – все, що стосується ударної авіації: літаки, гелікоптери, будь-які дрони. США уже адаптували для нас і передали велику кількість ракет для літаків, дрони-камікадзе та інші важливі засоби", – додала вона.

Четверте – броньована техніка, допоміжна техніка, особливо машини з розмінування.

"Нам потрібно все, що ми отримували, і нам постійно потрібно додавати нові спроможності", – зазначила посол України в США.

У червні 2023 у американських ЗМІ зʼявилася інформація, що Вашингтон близький до того, щоб дозволити надсилання Україні ракет ATCAMS, на необхідності яких тривалий час наголошував Київ. Однак у липні Washington Post повідомили, що Штати далі не можуть зважитись на це рішення, вважаючи, що в України є й нагальніші потреби. Американці стурбовані, що відправка великої кількості ракет в Україну, щоб змінити ситуацію на полі бою, серйозно підірве готовність США до інших можливих конфліктів.

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.