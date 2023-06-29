США близькі до ухвалення рішення надати Україні далекобійну ракетну систему ATACMS, - WSJ

Захід побоювався, що Київ використає ракети для нападу на територію Росії.

Представники США та Європи розповіли виданню Wall Street Journal, що Америка близька до рішення схвалити передання ракетної системи великої дальності ATACMS для України, повідомляє Sky News.

Київ уже неодноразово закликав партнерів надати ракети великої дальності, аби допомогти повернути окуповані території та захистити себе від Росії.

При цьому західні країни не наважувалися надати зброю, дехто побоювався, що її можуть використати для нападу на російську територію. А Москва розкритикувала Захід за постачання зброї Україні та попередила, що це фактично робить його стороною конфлікту.

Тим часом минулого місяця Великобританія стала першою державою, яка надала Україні крилаті ракети великої дальності. А Франція заявила, що також надасть нашій державі ракети з радіусом дії, яка дозволить вести контрнаступ.

Тепер рішення США надати Україні ATACMS мають схвалити на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше в адміністрації Джо Байдена заявили, що не можуть дати Україні ракети великої дальності ATACMS через те, що їх не вистачає самому Пентагону. Згодом сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав надання Україні ATACMS і касетних боєприпасів.

Тим часом напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Ішлося про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Також Штати надали новий пакет військової допомоги на $500 млн.