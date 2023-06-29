Держдеп США схвалив продаж Польщі 48 пускових установок Patriot та більше 600 ракет до них

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD) системи бойового управління (IBCS) і пов’язаного обладнання на суму 15 мільярдів доларів США, пише Reuters із посиланням на Пентагон.
Пакет включатиме 48 пускових станцій Patriot, 644 ракети-перехоплювачі та інше устаткування.
Агентство Пентагону зі співробітництва у сфері оборони та безпеки повідомило Конгрес про можливий продаж.
Нагадаємо, Польща укріплює кордон з Білоруссю через найманців "групи Вагнера". Польща збільшить на кордоні військові сили, а також кількість загороджень та укріплень.
Також нагадаємо, що в Польщі запрацює центр обслуговування танків Abrams. Відповідну угоду підписали польський збройовий концерн і американська компанія General Dynamics.