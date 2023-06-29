У Ватикані відбулась зустріч Папи Франциска із дружинами українських послів

Дружини українських дипломатів проводять зустрічі, щоб нагадувати про страждання українського народу, спричинені війною.

В середу, 28 червня, делегація дружин українських послів двічі зустрілась із Папою Франциском у Ватикані. Жінок супроводжував посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

Про це повідомляє Vatican News.

“Війна – це завжди поразка”, – звернувся Папа Франциск до делегації дружин українських дипломатів.

Зазначається, що представниці Асоціації “Подружжя українських дипломатів” проводять цими днями зустрічі, щоби нагадувати про страждання українського народу, спричинені війною. Вони також закликають світ не забувати про тих, хто кожного дня потерпає від обстрілів та переживає біль втрати.

Зранку 28 червня вони були на загальній аудієнції, а після обіду понтифік прийняв їх у “Домі святої Марти” у Ватикані.

Напередодні дружини дипломатів взяли участь у показі фільму “Freedom on Fire:Ukraine’s Fight for Freedom” режисера Євгенія Афінієвського. Папа Франциск дивився цей фільм з представниками української громади 24 лютого 2023 року, в першу річницю повномасштабного російського вторгнення.

Фундація “Cinema for Peace” під час цього показу оголосила про присудження відзнаки Папі Францискові, президентові України Володимиру Зеленському та режисерові Євгенієві Афінієвському.

Засновник фундації Яка Бізіль вранці, 27 червня, вручив відзнаку Папі Франциску, а ввечері – Послові України, що представляв Президента, та режисерові, який був присутній під час показу.

Цією відзнакою фундація нагороджує людей, що за допомогою мови кінематографу поширюють цінності, що сприяють вирішенню соціальних, політичних і глобальних викликів, протиставляючись війні та тероризмові.

Нагадаємо, італійський кардинал Маттео Дзуппі, спеціальний представник Папи Римського Франциска, цього тижня відвідує Москву після візиту до Києва.