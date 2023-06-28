​Литва заборонила транзит товарів подвійного призначення, аби вони не потрапили в РФ чи Білорусь, - ЗМІ

"Європейське рішення було би найефективнішим, щоб такі товари не їхали також через Латвію, Фінляндію, Норвегію".

Литва запровадила часткову заборону на наземний транзит товарів подвійного призначення, аби уникнути їхнього потрапляння до Росії і Білорусі та подальшого використання у війні проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

Зазначається, що на пропозицію Міністерства економіки та інновацій уряд обмежив транзит 57 груп товарів. До них входять переважно товари з мікроелектронікою та напівпровідниками.

"Литва обмежує перевезення деяких товарів подвійного чи потенційно подвіного призначення через свою територію щонайменш на рік. Ми маємо інформацію, що ці товари, що прямують із Західної Європи до країн Центральної Азії, можуть опинятися на полі бою в Україні… Те, для чого місцем призначення декларують якісь країни Центральної Азії, може не доїжджати туди", – заявила міністерка економіки Аушріне Армонайте.

Вона додала, що Вільнюс вважає за краще, якби таке рішення ухвалили централізовано на рівні ЄС.

"Ми вже проінформували Єврокомісію. Європейське рішення було би найефективнішим, щоб такі товари не їхали також через Латвію, Фінляндію, Норвегію", – зазначила Армонайте.

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс додав, що доки таке рішення ухвалила лише Литва, залишається ризик, що для обходу санкцій використовуватимуть наземний транзит через інші країни. За його словами, Вільнюс вже обговорював це питання з сусідами, але там оцінки ризиків відрізняються.

"Можливо це пов’язано з тим, що саме у нас дуже протяжний кордон з Білоруссю, багато пунктів пропуску, через які можна везти вантажі. Ми завжди вибір №1, щоби везти щось на Схід залізницею чи автомобільним транспортом. Тож наші сусіди бачать, що майже все їде через Литву, і тому не турбуються", – припустив Ландсбергіс.

Нагадаємо, 23 червня набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Він має обмежити продаж і передачу чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.