Болгарський прем’єр назвав проросійську партію неофашистською через заклики до насильства

Політсила “Вазраждане” та її лідер Костадін Костадінов останнім часом загострюють агресивну риторику.

Радикальна проросійська партія “Вазраждане” є неофашистською організацією через агресивну поведінку її лідера та прихильників.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, пише Euractiv.

“Неофашистська партія лютує в Національних зборах, вона виступає в національних ЗМІ, оголосила війну європейським цінностям, які також є цінностями Болгарії. Болгарія програє битву за свою європейську ідентичність без сміливої європейської позиції ЗМІ”, – сказав він.

“Вазраждане” та його лідер Костадін Костадінов останнім часом загострюють агресивну риторику політичної сили. 21 травня протестувальники під керівництвом партії розгромили офіс ЄС у Софії. Депутат від “Вазраждане” Еміль Янков пообіцяв відправити політичних опонентів до концентраційного табору Белене комуністичного періоду.

Минулого тижня прихильники політсили погрожували вбивством опонентам перед поліцією в найбільшому болгарському місті на Чорному морі – Варні.

У неділю Костадінов підбурював до насильства, закликаючи своїх прихильників “знищити” політичних опонентів його партії. Цей заклик прозвучав у контексті спроби бунту російської ПВК “Вагнера” та стосувався людей, які виступають проти Путіна.

Попри численні інциденти, болгарська поліція не вжила жодних заходів проти членів проросійської партії.

Нагадаємо, новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, який вступив на посаду 6 червня, заявив про підтримку України у її протистоянні російській агресії.