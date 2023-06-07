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Новий міністр оборони Болгарії висловився на підтримку України та за військову допомогу Києву

"У нас буде безпека, коли останній окупант залишить кордон України та агресивні наміри Кремля будуть заблоковані", - заявив Тогарев.

Новий міністр оборони Болгарії висловився на підтримку України та за військову допомогу Києву
Фото: Укрінформ

Новий міністр оборони Тодор Тагарев, який вступив на посаду 6 червня, заявив про підтримку України у її протистоянні російській агресії, передає агенція БТА.

Тагарев розповів про основні напрямки своєї роботи. Серед них - продовження зусиль зі зміцнення обороноздатності Болгарії, внесок країни та її армії у забезпечення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні та Південно-Східній Європі, а також забезпечення демократичних військово-цивільних відносин.

"У нас буде безпека, коли останній окупант залишить кордон України та агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон та наше майбутнє. Ми маємо зробити те, що необхідно як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні, щоб вона могла продовжити розпочатий, мабуть, контрнаступ і звільнити свої території", - сказав болгарський міністр.

Нагадаємо, у березні колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв повідомив, що його держава через посередників, швидше за все, продасть велику кількість боєприпасів Україні. 

Раніше експрем'єр Болгарії розповів, що значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Така ж ситуація була і з дизпаливом.

Торік німецькі журналісти оприлюднили інформацію, як Болгарія постачала зброю та паливо в Україну - у певні періоди бойових дій ця держава покривала третину усіх потреб в артилерійських боєприпасах української армії.

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