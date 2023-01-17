Експрем'єр Болгарії заявив, що значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва

Така ж ситуація була і з дизпаливом.

Експрем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва, повідомляє BGNES.

Така ж ситуація була і з дизпаливом.

"Значна частина дизеля в Україну фактично надходила з Болгарії. Також, хоча прямого експорту не було, через Польщу, Румунію, США та Велику Британію, значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Так, ми не можна сказати, що ми їх туди експортували, але поставки, які туди йшли, були ключовими для війни", – сказав Петков.

Нагадаємо, раніше міністр економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов оголосив, що у межах військової допомоги Київ отримає від Софії "стрілецьку зброю та деякі боєприпаси".

Нещодавно за зверненням проросійських депутатів Конституційний суд Болгарії візьметься перевіряти закон про військову допомогу Україні