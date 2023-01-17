Спікери Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали декларацію на підтримку України

Партнери домовилися об'єднати зусилля для посилення санкцій проти РФ.

Спікери Польщі, Литви, Латвії та Естонії підписали у Варшаві спільну декларацію, яка містить 10 пунктів про незмінність підтримки України.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк

Також політики у декларації наголосили на необхідності спільного реагування на безпекові і геополітичні виклики у Європі.

Кондратюк додала, що партнери домовилися об'єднати зусилля парламентської дипломатії для посилення санкцій проти РФ. Також вони приділятимуть увагу наданню Україні подальшої військової, економічної, гуманітарної підтримки.

“Окремо було наголошено на необхідності розвитку парламентського виміру Ініціативи трьох морів та Кримської платформи”, - зазначила віцеспікерка Верховної Ради.

Нагадаємо, Сейм Польщі у своїй резолюції закликав владу Грузії негайно відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. Також польські парламентарі закликали міжнародну спільноту врятувати життя Саакашвілі.