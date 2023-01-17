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Санкції занурять російську економіку в рецесію на десятиліття вперед, - фон дер Ляєн

Вона пообіцяла продовжити "непохитну підтримку України".

Санкції занурять російську економіку в рецесію на десятиліття вперед, - фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Twitter Урсула фон дер Ляєн

Проти Росії запроваджують безпрецедентні санкції, покликані занурити економіку країни в рецесію на десятиліття.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запроваджуємо найсильніші санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних і критичних технологій", – сказала вона.

Голова Єврокомісії запевнила, що російська агресія не залишиться безкарною.

Також вона пообіцяла, що "непохитна підтримка України" з боку Заходу триватиме.

"За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити, що Європа завжди буде з вами", – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає G7 і ЄС завдати санкційного удару проти ракетної промисловості РФ.

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