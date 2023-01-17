Організатори Australian Open-2023 заборонили на турнірі прапори Росії та Білорусі

Федерація тенісу Австралії, яка відповідає за проведення Australian Open-2023, випустила заяву, в якій йдеться про заборону проносити на трибуни прапори Росії та Білорусі.
Нагадаємо, російських та білоруських тенісистів допущено на турнір, проте виступати вони можуть лише в нейтральному статусі, тобто без прапора та гімну.
При цьому раніше нічого не йшлося про заборону вболівальникам використовувати символіку цих двох країн.
"Вчора мав місце інцидент, коли прапор (РФ, - прим. LB.ua) розмістили на трибунах. Заборона набирає чинності негайно@, – резюмовано у пресрелізі.
Ініціатором такого рішення організаторів став посол України в Австралії Василь Мірошниченко, який запостив картинку у своїх соцмережах з матчу першого раунду українки Катарини Байндль та росіянки Камілли Рахімової - 7:5, 6:7(8-10), 6:1.