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Організатори Australian Open-2023 заборонили на турнірі прапори Росії та Білорусі

Таке рішення ухвалено після звернення посла України в Австралії.

Організатори Australian Open-2023 заборонили на турнірі прапори Росії та Білорусі
Australian Open
Фото: tennis.com.au

Федерація тенісу Австралії, яка відповідає за проведення Australian Open-2023, випустила заяву, в якій йдеться про заборону проносити на трибуни прапори Росії та Білорусі. 

Нагадаємо, російських та білоруських тенісистів допущено на турнір, проте виступати вони можуть лише в нейтральному статусі, тобто без прапора та гімну.

При цьому раніше нічого не йшлося про заборону вболівальникам використовувати символіку цих двох країн.

"Вчора мав місце інцидент, коли прапор (РФ, - прим. LB.ua) розмістили на трибунах. Заборона набирає чинності негайно@, – резюмовано у пресрелізі.

Ініціатором такого рішення організаторів став посол України в Австралії Василь Мірошниченко, який запостив картинку у своїх соцмережах з матчу першого раунду українки Катарини Байндль та росіянки Камілли Рахімової - 7:5, 6:7(8-10), 6:1.

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