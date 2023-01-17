Збірна України здобула першу медаль на Універсіаді-2023

На Універсіаді-2023, що проходить в американському Лейк-Плесіді, скарбничка збірної України поповнилася першою медаллю.

Юлія Городна та Степан Кінаш вибороли бронзову медаль у біатлонній одиночній змішаній естафеті.

За не зовсім вдалої стрільби Юлія та Степан показали пристойну швидкість на дистанції.

Тріумфатором гонки стала збірна Чехії, срібними призерами – французи.

Універсіада-2023. Лейк-Плесід. Біатлон. Сингл-мікст:

Чехія – 37.25,3 (0+3) Франція – +37,5 (0+10) УКРАЇНА – 41,9 (1+11) Казахстан - +1.16,6 (5+13) Норвегія - 1.43,1 (0+8) Фінляндія - +2.17,9 (1+12).

Українська команда у Лейк-Плесіді представлена у 8 видах спорту. Універсіада-2023 триватиме до 22 січня.