Як і чому світовий теніс любить росіян?

Великий теніс належить до найпопулярніших видів спорту у світі із загальною аудиторією понад 1 мільярд глядачів. Тенісні федерації не раз засуджували розпочату Росією війну проти України, але, на жаль, не хочуть позбавляти російських і білоруських тенісистів права участі в офіційних турнірах. До того ж функціонери навіть не дають організаторам змагань на власний розсуд застосовувати санкції проти РФ. Наприклад, минулого літа один з найстатусніших турнірів – Вімблдон – ухвалив рішення не допускати до участі росіян і білорусів на знак підтримки України. І був позбавлений за це рейтингових очок та оштрафований на понад мільйон доларів. Після цього жоден інший турнір не виступав з такими ініціативами.

Фото: EPA/UPG

На початку цього року українці покладали певні надії на Федерацію тенісу Австралії – через ще свіжу в пам’яті історію із торішнім баном Новака Джоковича (на той момент першої ракетки світу) через його небажання вакцинуватися. Попри шалений тиск світової спільноти і фанатів, австралійські чиновники ухвалили тоді принципове та непопулярне рішення. Враховуючи очевидний контекст, здавалося, що і зараз є передумови побачити самодостатню резолюцію від австралійців…

Але 5 грудня федерація заявила, що засуджує «неспровоковане вторгнення в Україну», втім відхиляє заклик української влади усунути російських гравців від участі у Відкритому чемпіонаті Австралії (один з чотирьох головних турнірів у тенісі).

Єдиним обмеженням, яке застосують щодо російських і білоруських гравців, стане заборона використовувати прапори, герби й інші можливості проявляти свою національну приналежність. Крім того, російські та білоруські прапори не показуватимуть на табло та в телевізійній трансляції.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко назвав таку позицію «безпринципною», а також заявив, що хоче зустрітися з директором турніру Крейгом Тайлі, щоб обговорити це питання.

Фото: news.yahoo.com Посол України в Австралії Василь Мірошниченко

«Неважливо, під яким прапором виступають гравці Російської Федерації, – на ньому українська кров. Російські спортсмени не можуть брати участь у жодних міжнародних змаганнях, особливо в демократичних країнах. Ми знаємо, як важливо для Росії, щоб її спортсмени виступали. Це одна з причин, чому ми бачили, скільки Росія інвестувала у своїх спортсменів», – зазначив дипломат.

З позицією українського посла важко не погодитися, якщо продивитися, як російські медіа коментують рішення австралійців: пишуть про «антиросійські заклики», «світову русофобію», про те, що «справедливість перемогла», та про «послаблення санкцій». Дуже зручно, коли гасло «спорт поза політикою» працює лише в одну сторону.

Самі ж російські та білоруські тенісисти обрали обережну тактику, роблять мінімум заяв. Усі вони наповнені фразами на кшталт: «Ми звичайні спортсмени, від яких нічого не залежить, ми просто хочемо грати в теніс». А проте, дехто не зміг відіграти роль «страждальця».

«Це дійсно жахливо, тому що ніхто не підтримує війну – ніхто. Проблема в тому, що ми повинні про це говорити голосно. Але чому ми повинні кричати про це на кожному розі? Це анітрохи не допоможе… Ми просто спортсмени, які займаються своїм видом спорту. Ось і все. Ми не займаємося політикою. Якби кожен з нас міг щось зробити, ми це зробили б, але в нас немає жодного контролю», – так висловилася білоруська тенісистка Арина Собаленко, просуваючи відразу декілька зручних для російської пропаганди наративів.

Фото: EPA/UPG Арина Собаленко

Переможець двадцяти одного турніру Великого Шолома Новак Джокович також виступив за участь російських гравців: «Я сподіваюся, Медведєв та інші російські, білоруські гравці матимуть можливість грати всюди».

Натомість жоден інший авторитетний топтенісист не висловив протилежної позиції. Тож і не дивно, що геть фальшивий наратив «спорт поза політикою» так впевнено домінує в тенісі, чим і користуються росіяни.

Варто згадати ще один неоднозначний момент, пов'язаний з Australian Open-2023. Австралійська федерація заявила, що продовжить підтримувати Україну, її спільноти та гравців, зокрема, через глобальну ініціативу "Tennis Plays for Peace", яка включає благодійну акцію перед Відкритим чемпіонатом Австралії.

Під час цієї акції відомі тенісисти і тенісистки провели серію шоу-матчів, зібрані кошти (понад 200 тисяч доларів) на яких передадуть на підтримку України через австралійську філію UNICEF і платформу "Global Giving". Участь у акції взяли Рафаель Надаль, Енді Маррей, Алекс де Мінор, Коко Гауфф, Френсіс Тіафо, Марія Саккарі, Григор Дімітров і Александр Звєрєв, а також українці Марта Костюк, Даяна Ястремська і Олексій Крутих. На корт вийшов навіть рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, 98-річний український тенісист Леонід Станіславський, який зіграв кілька розіграшів у парі зі своїм австралійським однолітком Генрі Янгом.

Однак сума, яку зібрали протягом благодійної акції за участі такої кількості зірок – 200 тисяч доларів, здається дивною. Особливо враховуючи десятки мільйонів доларів призових і рекордне фінансування цьогорічного турніру. Схоже, організатори вирішили, що можна так недорого відкупитися за допуск росіян на австралійські корти.