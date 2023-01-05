Росіян та білорусів допустили до участі в Australian Open-2023

Фото: tennis.com.au Australian Open

Федерація тенісу Австралії (ТА) ухвалила рішення допустити тенісистів із Росії та Білорусі до участі в Australian Open-2023.

"Представники Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародних змаганнях в індивідуальному порядку. Те саме буде і на Відкритому чемпіонаті Австралії-2023", - повідомляє видання Sydney Morning Herald із посиланням на заяву ТА.

Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії-2023 представили розподіл призового фонду турніру.

Загальний призовий фонд становитиме 76,5 австралійських доларів або $51,5 млн – рекорд для AO. При цьому гонорари чоловіків та жінок будуть ідентичними.

Одинокий розряд.

Чемпіон – $2,975,000

Фіналіст – $1,625,000

1/2 фіналу – $925,000

1/4 фіналу – $555,250

Четверте коло – $338,250

Третє коло – $227,925

Друге коло – $158,850

Перше коло – $106,250

Кваліфікація.

Третє коло – $55,150

Друге коло – $36,575

Перше коло – $26,000

Парний розряд. На команду

Чемпіони – $695,000

Фіналісти – $370,000

1/2 фіналу – $210,000

1/4 фіналу – $116,500

Третє коло – $67,250

Друге коло – $46,500

Перше коло – $30,975

Змішаний парний розряд. На команду