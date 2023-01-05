Росіян та білорусів допустили до участі в Australian Open-2023

Федерація тенісу Австралії (ТА) ухвалила рішення допустити тенісистів із Росії та Білорусі до участі в Australian Open-2023.
"Представники Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародних змаганнях в індивідуальному порядку. Те саме буде і на Відкритому чемпіонаті Австралії-2023", - повідомляє видання Sydney Morning Herald із посиланням на заяву ТА.
Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії-2023 представили розподіл призового фонду турніру.
Загальний призовий фонд становитиме 76,5 австралійських доларів або $51,5 млн – рекорд для AO. При цьому гонорари чоловіків та жінок будуть ідентичними.
Одинокий розряд.
- Чемпіон – $2,975,000
- Фіналіст – $1,625,000
- 1/2 фіналу – $925,000
- 1/4 фіналу – $555,250
- Четверте коло – $338,250
- Третє коло – $227,925
- Друге коло – $158,850
- Перше коло – $106,250
Кваліфікація.
- Третє коло – $55,150
- Друге коло – $36,575
- Перше коло – $26,000
Парний розряд. На команду
- Чемпіони – $695,000
- Фіналісти – $370,000
- 1/2 фіналу – $210,000
- 1/4 фіналу – $116,500
- Третє коло – $67,250
- Друге коло – $46,500
- Перше коло – $30,975
Змішаний парний розряд. На команду
- Чемпіон – $157,750
- Фіналіст – $89,450
- 1/2 фіналу – $47,500
- 1/4 фіналу – $25,250
- Друге коло – $12,650
- Перше коло – $6,600.