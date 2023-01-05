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Росіян та білорусів допустили до участі в Australian Open-2023

Це стало можливим із дозволу Федерації тенісу Австралії.

Australian Open
Фото: tennis.com.au
Australian Open

Федерація тенісу Австралії (ТА) ухвалила рішення допустити тенісистів із Росії та Білорусі до участі в Australian Open-2023.

"Представники Росії та Білорусі можуть виступати на міжнародних змаганнях в індивідуальному порядку. Те саме буде і на Відкритому чемпіонаті Австралії-2023", - повідомляє видання Sydney Morning Herald із посиланням на заяву ТА.

Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії-2023 представили розподіл призового фонду турніру.

Загальний призовий фонд становитиме 76,5 австралійських доларів або $51,5 млн – рекорд для AO. При цьому гонорари чоловіків та жінок будуть ідентичними.

Одинокий розряд.

  • Чемпіон – $2,975,000
  • Фіналіст – $1,625,000
  • 1/2 фіналу – $925,000
  • 1/4 фіналу – $555,250
  • Четверте коло – $338,250
  • Третє коло – $227,925
  • Друге коло – $158,850
  • Перше коло – $106,250

Кваліфікація.

  • Третє коло – $55,150
  • Друге коло – $36,575
  • Перше коло – $26,000

Парний розряд. На команду

  • Чемпіони – $695,000
  • Фіналісти – $370,000
  • 1/2 фіналу – $210,000
  • 1/4 фіналу – $116,500
  • Третє коло – $67,250
  • Друге коло – $46,500
  • Перше коло – $30,975

Змішаний парний розряд. На команду

  • Чемпіон – $157,750
  • Фіналіст – $89,450
  • 1/2 фіналу – $47,500
  • 1/4 фіналу – $25,250
  • Друге коло – $12,650
  • Перше коло – $6,600.
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