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Людмила Кіченок та Остапенко, відігравши 2 матчболи, вийшли до півфіналу турніру WTA 500 в Аделаїді

Україно-латвійський дует знову у справі.

Людмила Кіченок та Остапенко, відігравши 2 матчболи, вийшли до півфіналу турніру WTA 500 в Аделаїді
Фото: Facebook

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко вийшли до півфіналу парного турніру WTA 500 в Аделаїді (Австралія).

Для цього Людмилі та Олені довелося змусити зачехлити ракетки іншому інтернаціональному тандему Катерина Олександрова (Росія)/Чжан Шуай (Китай).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився перемогою Кіченок та Остапенко – 5:7, 7:6 (7-4), 10:7. Додамо, що у другому сеті вони відіграли 2 матчболи.

За право зіграти у фіналі українка та латишка посперечаються з американською парою Ейші Мухаммад/Тейлор Таунсенд.

Зустріч відбудеться завтра.

Нагадаємо, дует Остапенко/Кіченок був номіновано на звання найкращого дуету 2022 року WTA.

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