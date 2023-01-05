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Бразильський клуб продовжив оренду півзахисника "Шахтаря"

Майкон продовжуватиме грати на батьківщині.

Бразильський клуб продовжив оренду півзахисника "Шахтаря"
Майкон
Фото: "Шахтар"

Бразильський "Корінтіанс" домовився з донецьким "Шахтарем" про продовження оренди півзахисника "гірників" Майкона до кінця 2023 року, повідомляє пресслужба Timão.

Чинний контракт 25-річного бразильського легіонера із "Шахтарем" розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що у минулому році Майкон провів складі "Корінтіанса" 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами у Копа Лібертадорес.

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