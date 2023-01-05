Бразильський клуб продовжив оренду півзахисника "Шахтаря"

Бразильський "Корінтіанс" домовився з донецьким "Шахтарем" про продовження оренди півзахисника "гірників" Майкона до кінця 2023 року, повідомляє пресслужба Timão. Vamos pra mais uma temporada! Maycon fica no Corinthians em 2023!#VaiCorinthians pic.twitter.com/se4X9YJ6Pm — Corinthians (@Corinthians) January 4, 2023

Чинний контракт 25-річного бразильського легіонера із "Шахтарем" розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що у минулому році Майкон провів складі "Корінтіанса" 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами у Копа Лібертадорес.