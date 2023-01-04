У рамках 1/16 фіналу Кубка дель Рей мадридський "Реал" зустрічався на виїзді з представником Другого дивізіону "Касереньйо" та здобув мінімальну перемогу – 1:0.

Єдиний гол у поєдинку було забито на 69-й хвилині після індивідуального проходу бразильця Родріго.

Зазначимо, гості виступали у напівекспериментальному складі. Знайшлося в ньому місце і українському голкіперу Андрію Луніну, який підміняв Тібо Куртуа, який отримав невелику травму.

Роботи у Луніна практично не було. Однак один сейв йому все ж довелося зробити.

Портал SofaScore оцінив роботу українця в 7,2 бала. В складі "бланкос" оцінку більшу ніж у Луніна отримав тільки Дані Себальос (7,6),

Огляд матчу "Касереньйо" - "Реал".