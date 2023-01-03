Визначено найкращіх волейболіста та волейболісткуУкраїни 2022 року

Федерація волейболу України провела опитування серед фахівців для визначення найкращого волейболіста та волейболістки країни у 2022 році.

У ньому взяли участь 36 респондентів, у тому числі по 10 експертів та журналістів, по 8 тренерів та капітанів команд Суперліги. Вони називали свої версії трійки найкращих.

За перше місце гравець отримував 5 очок, за друге – 3 та за третє – 1. Також було проведено опитування і серед уболівальників, де троє лідерів здобули відповідно 15, 10 та 5 очок.

Фото: ФВУ Олег Плотницький

У підсумку найкращим волейболістом 2022 року з великим відривом став капітан національної збірної України Олег Плотницький, повідомляє sport.ua.

Догравач італійської "Перуджі" набрав 129 балів (20 перших місць та 3 других + 10 очок від уболівальників). На другому місці Євген Кисилюк – 55 (4-5-5+15) та на третьому Василь Тупчий – 44 (0-11-6+5).

Фото: ФВУ Олеся Рихлюк

Найкращою волейболісткою минулого року стала діагональна національна збірна України Олеся Рихлюк, яка набрала 91 очко (13 перших місць, 6 других та 5 третіх + 5 очок від уболівальників). На другому місці Валерія Якушева – 75 (7-7-4+15) та на третьому Лідія Лучко – 40 (4-5-5).