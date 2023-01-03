ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
ГоловнаСпорт

Визначено найкращіх волейболіста та волейболісткуУкраїни 2022 року

Володарями призу стали Олег Плотницький та Олеся Рихлюк.

Федерація волейболу України провела опитування серед фахівців для визначення найкращого волейболіста та волейболістки країни у 2022 році.

У ньому взяли участь 36 респондентів, у тому числі по 10 експертів та журналістів, по 8 тренерів та капітанів команд Суперліги. Вони називали свої версії трійки найкращих.

За перше місце гравець отримував 5 очок, за друге – 3 та за третє – 1. Також було проведено опитування і серед уболівальників, де троє лідерів здобули відповідно 15, 10 та 5 очок.

Олег Плотницький
Фото: ФВУ
Олег Плотницький

У підсумку найкращим волейболістом 2022 року з великим відривом став капітан національної збірної України Олег Плотницький, повідомляє sport.ua.

Догравач італійської "Перуджі" набрав 129 балів (20 перших місць та 3 других + 10 очок від уболівальників). На другому місці Євген Кисилюк – 55 (4-5-5+15) та на третьому Василь Тупчий – 44 (0-11-6+5).

Олеся Рихлюк
Фото: ФВУ
Олеся Рихлюк

Найкращою волейболісткою минулого року стала діагональна національна збірна України Олеся Рихлюк, яка набрала 91 очко (13 перших місць, 6 других та 5 третіх + 5 очок від уболівальників). На другому місці Валерія Якушева – 75 (7-7-4+15) та на третьому Лідія Лучко – 40 (4-5-5).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також