Президент ФІФА Джанні Інфантіно прибув до бразильського Сантоса на церемонію прощання з легендою світового футболу, першого і поки єдиного футболіста на планеті - 3-разового чемпіона світу Пеле.

Під час церемонії Інфантіно анонсував глобальне прохання федерації.

"Ми збираємося попросити кожну країну у світі назвати один із їхніх футбольних стадіонів на честь Пеле", - цетує Інфантіно skysports.com.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, também falou sobre uma lembrança de infância com Pelé. 💭



Se você gosta de futebol, certamente já presenciou algum mais velho te falando sobre o Rei. 🙂 #PeléEterno 👑 pic.twitter.com/4sLYzyBwnS — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 2, 2023

Інфантіно опублікував заяву в день смерті Пеле.

"Для всіх, хто любить гарну гру, це день, якого ми ніколи не хотіли, щоб він настав. День, коли ми втратили Пеле".

Президент ФІФА охарактеризував Пеле як "зразкового спортсмена".

"Пеле мав привабливу силу, і коли ти був з ним, решта світу зупинялася. Його життя пов'язане не лише з футболом. Він змінив сприйняття на краще у Бразилії, Південній Америці та в усьому світі. Його спадщину неможливо описати словами", – зазначив Інфантіно.

Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня, на 83-му році життя.