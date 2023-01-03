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В Україні може з'явитися стадіон імені Пеле: ФІФА попросить кожну країну назвати стадіон на честь "Короля футболу."

У Бразилії на стадіоні "Сантоса" прощаються з Пеле.

В Україні може з'явитися стадіон імені Пеле: ФІФА попросить кожну країну назвати стадіон на честь "Короля футболу."
Фото: EPA/UPG

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прибув до бразильського Сантоса на церемонію прощання з легендою світового футболу, першого і поки єдиного футболіста на планеті - 3-разового чемпіона світу Пеле.

Під час церемонії Інфантіно анонсував глобальне прохання федерації.

"Ми збираємося попросити кожну країну у світі назвати один із їхніх футбольних стадіонів на честь Пеле", - цетує Інфантіно skysports.com.

Інфантіно опублікував заяву в день смерті Пеле.

"Для всіх, хто любить гарну гру, це день, якого ми ніколи не хотіли, щоб він настав. День, коли ми втратили Пеле".

Президент ФІФА охарактеризував Пеле як "зразкового спортсмена".

"Пеле мав привабливу силу, і коли ти був з ним, решта світу зупинялася. Його життя пов'язане не лише з футболом. Він змінив сприйняття на краще у Бразилії, Південній Америці та в усьому світі. Його спадщину неможливо описати словами", – зазначив Інфантіно.

Нагадаємо, Пеле помер 29 грудня, на 83-му році життя.

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