Клуб УПЛ отримав нового головного тренера

"Інгулець" на своєму офіційному сайті інформував, що на посаду головного тренера призначено досвідченого українського фахівця Сергія Ковальця.

У тренерському штабі також залишаються Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко.

У минулому Ковалець тренував такі команди, як "Металіст", "Львів", "Олександрія", "Металург" (З), "Оболонь" та "Полісся".

З 2012 до 2015 року він очолював молодіжну збірну України.

Останнім місцем роботи був "Чорноморець", котрий Ковалець залишив у лютому.

Нагадаємо, "Інгулець" залишився без головного тренера в листопаді, коли був звільнений Сергій Лавриненко. Тимчасово посаду в.о. головного тренера обіймав Бартулович.

Команда пішла на зимову паузу у чемпіонаті, займаючи 14-те місце у турнірній таблиці.