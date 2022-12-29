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Меркушина і Мандзин завоювали “бронзу” в юніорській Різдвяній гонці

Перемогли норвежці Баккен та Улдаль.

Олександра Меркушина іа Віталій Мандзин
Фото: Biathlon auf Schalke
Олександра Меркушина іа Віталій Мандзин

Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин здобули “бронзу” в юніорській Різдвяній гонці, яка традіційно проходить у німецькому Гельзенкірхені на "Фельтінс-Арені".

Змагання Talent Team Challenge виграв норвезький дует Марен Баккен та Мартіна Улдаля. Друге місце вибороли чеські біатлоністи Тереза Воборнікова та Йонас Маречек.

Нагадаємо, у щорічній Різдвяній гонці, яка буде головною подією заходу, від України виступлять Юлія Джима та Антон Дудченко.

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