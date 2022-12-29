Меркушина і Мандзин завоювали “бронзу” в юніорській Різдвяній гонці

Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин здобули “бронзу” в юніорській Різдвяній гонці, яка традіційно проходить у німецькому Гельзенкірхені на "Фельтінс-Арені".
Змагання Talent Team Challenge виграв норвезький дует Марен Баккен та Мартіна Улдаля. Друге місце вибороли чеські біатлоністи Тереза Воборнікова та Йонас Маречек.
Talent Team Challenge ☑️— Biathlon auf Schalke (@BiathlonWTC) December 28, 2022
1. Bakken/Uldal 🇳🇴
2. Vobornikova/Marecek 🇨🇿
3. Merkushyna/Mandzyn 🇺🇦 pic.twitter.com/TOUhfK3t6i
Нагадаємо, у щорічній Різдвяній гонці, яка буде головною подією заходу, від України виступлять Юлія Джима та Антон Дудченко.