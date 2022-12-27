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Маркевич заявив про бажання поновити тренерську кар'єру

Ветеран українського тренерського цеху знову готовий стати до строю.

Маркевич заявив про бажання поновити тренерську кар'єру
Мирон Маркевич
Фото: dnipro.ua

Один із найуспішніших наставників "Дніпра" часів незалежності Мирон Маркевич повідомив, що ще хоче очолити якусь команду.

"Я нормально почуваюся і варіанти розглядаю, але не аби йти – тренувати. Хочеться попрацювати з добрими футболістами, щоб була перспектива. Так просто не цікаво", – цитує 71-річного українського фахівця Fanday.net.

Маркевич також повідомив про те, що мав домовленість із УАФ очолити збірну після відставки Андрія Шевченка.

Нагадаємо, Маркевич закликав Мірчу Луческу негайно піти у відставку після принизливої поразки "Дніпру-1" (0:3) у другому турі УПЛ.

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