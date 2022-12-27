Маркевич заявив про бажання поновити тренерську кар'єру

Ветеран українського тренерського цеху знову готовий стати до строю.

Один із найуспішніших наставників "Дніпра" часів незалежності Мирон Маркевич повідомив, що ще хоче очолити якусь команду.

"Я нормально почуваюся і варіанти розглядаю, але не аби йти – тренувати. Хочеться попрацювати з добрими футболістами, щоб була перспектива. Так просто не цікаво", – цитує 71-річного українського фахівця Fanday.net.

Маркевич також повідомив про те, що мав домовленість із УАФ очолити збірну після відставки Андрія Шевченка.