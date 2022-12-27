Маркевич заявив про бажання поновити тренерську кар'єру

Один із найуспішніших наставників "Дніпра" часів незалежності Мирон Маркевич повідомив, що ще хоче очолити якусь команду.
"Я нормально почуваюся і варіанти розглядаю, але не аби йти – тренувати. Хочеться попрацювати з добрими футболістами, щоб була перспектива. Так просто не цікаво", – цитує 71-річного українського фахівця Fanday.net.
Маркевич також повідомив про те, що мав домовленість із УАФ очолити збірну після відставки Андрія Шевченка.
Нагадаємо, Маркевич закликав Мірчу Луческу негайно піти у відставку після принизливої поразки "Дніпру-1" (0:3) у другому турі УПЛ.