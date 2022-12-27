Усик потрапив до топ-3 боксерів 2022 року

Авторитетне британське видання talkSPORT опублікувало рейтинг боксерів, які найкраще провели 2022 рік.
Замкнув першу трійку
чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО).
"Усику потрібно було лише повторити свій трюк із 2021 року і знову перемогти Джошуа. Але він зіткнувся з більш зосередженим Ей Джеєм, з найкращим планом на бій.
В результаті все одно перемога Усика. Блискучий український шульга продемонстрував свої навички та мужність, щоб перемогти міцного британця на рингу, а потім залишився холоднокровним у Лондоні через п'ять місяців, коли Ф'юрі обсипав його образами. Просто не людина", – йдеться у повідомленні.
Випередили українця у рейтингу
чемпіон WBA у напівважкої категорії, росіянин Дмитро Бівол (21-0, 11 КО) і новоспечений абсолютний чемпіон найлегшої ваги японець Наоя "Монстр" Іноуе (24-0, 21 КО).
Топ-5 боксерів, які найкраще виступили у 2022 році.
- Дмитро Бівол (Росія)
- Наойя Іноуе (Японія)
- Олександр Усік (Україна)
- Кларисса Шілдс (США)
- Тайсон Ф'юрі (Великобританія).