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Керманич суперника збірної України за відбором на Євро-2024 поділився очікуваннями від майбутніх баталій

Мікеле Марколіні налаштований рішуче.

Керманич суперника збірної України за відбором на Євро-2024 поділився очікуваннями від майбутніх баталій
Мікеле Марколіні
Фото: MFA

Новоспечений головний тренер суперника збірної України по відбірковій групі Євро-2024 збірної Мальти Мікеле Марколіні висловився про майбутні поєдинки.

За словами 47-річного італійського фахівця, його першочергова мета - зміцнення команди за допомогою сімейних цінностей.

"Я дуже гордий тим, що мене призначили головним тренером збірної Мальти. Я думаю про складне завдання отримання максимуму від гравців, які значно підвищили свій рівень останнім часом.

Я обов'язково буду спиратися на хорошу роботу, виконану до цього моїм попередником, однак маю намір впровадити деякі свої ідеї, щоб, сподіваюся, ще поліпшити гру", - цетує Марколіні isport.ua.

"Моя перша мета - зміцнити збірну справжніми цінностями, такими як освіта, повага і самопожертва. Команда, побудована на них, гратиме краще і продемонструє агресивність і свободу, необхідні для успіху.

Незважаючи на те, що я ніколи не був тренером збірної, потрібно з чогось починати. Однак за роки своєї футбольної кар'єри я набув досвіду роботи поза полем і на полі, і він допоможе мені заробити визнання місцевих уболівальників", - зазначив коуч збірної Мальти.

Нагадаємо, крім Мальти суперником України у відбірковій групі до Євро-2024 є також Італія, Англія та Північна Македонія.

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