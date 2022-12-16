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Суперник збірної України у кваліфікації на Євро-2024 змінив головного тренера

Збірна Мальти буде виступати під керівництвом нового керманича.

Суперник збірної України у кваліфікації на Євро-2024 змінив головного тренера
Мікелле Марколіні
Фото: MFA

Футбольна Асоціація Мальти (MFA) оголосила про підписання контракту з новим головним тренером національної збірної. Ним став італійський спеціаліст Мікеле Марколіні, інформує isport.ua.

47-річний тренер до травня минулого року тренував на батьківщині клуб "Альбінолефе". До цього був наставником різноманітних команд нижчих дивізіонів - "Авелліно", "Алессандрія", "Новара", а найвідомішою з них був "К'єво".

Саме в "К'єво" Марколіні виступав як гравець з 2006 по 2011 рік. Також був гравцем "Торіно", "Барі", "Віченци", "Аталанти" та інших клубів.

Додамо, що колишнього керманича "йоанитів" Девіса Манджи було відсторонено у вересні від виконання своїх обов’язків, а пізніше і звільнено після повідомлення про можливе "порушення ним політики організації" - один із гравців подав проти нього скаргу через сексуальні домагання.

Нагадаємо, що Мальта буде суперником України у відбірковій групі до Євро-2024. Також в ній зіграють Італія, Англія та Північна Македонія.

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