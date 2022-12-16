Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
ГоловнаСпорт

Володимир Кличко засудив WBA за повернення росіян і білорусів у рейтинги

Кличко-молодший володів поясом цієї організації 4 роки.

Володимир Кличко засудив WBA за повернення росіян і білорусів у рейтинги
Володимир Кличко
Фото: LB.ua

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та авторитетного журнала The Ring Володимир Кличко відреагував на рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) повернути у свої рейтинги російських та білоруських боксерів.

Легендарний український боксер засудив таке рішення організації, назвавши такий крок моральною помилкою.

"Бокс вимагає більше прозорості, а не жадібності. Співпраця WBA та IBA (Міжнародна асоціація боксу, - прим. LB.ua) - це пляма на репутації шляхетного мистецтва.

Рішення відновити російських і білоруських боксерів - невиправна моральна помилка. Немає жодного збігу в тому, що МОК залишив у силі усунення боксу від Олімпіади-2028. Боксу потрібна одна велика чистка", - заявив Кличко.

Нагадаємо, на цьому тижні WBA офіційно повідомила про те, що повертає боксерів із Росії та Білорусі у свої рейтинги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також