Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO, WBA та авторитетного журнала The Ring Володимир Кличко відреагував на рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) повернути у свої рейтинги російських та білоруських боксерів.

Легендарний український боксер засудив таке рішення організації, назвавши такий крок моральною помилкою.

"Бокс вимагає більше прозорості, а не жадібності. Співпраця WBA та IBA (Міжнародна асоціація боксу, - прим. LB.ua) - це пляма на репутації шляхетного мистецтва.

Рішення відновити російських і білоруських боксерів - невиправна моральна помилка. Немає жодного збігу в тому, що МОК залишив у силі усунення боксу від Олімпіади-2028. Боксу потрібна одна велика чистка", - заявив Кличко.

Нагадаємо, на цьому тижні WBA офіційно повідомила про те, що повертає боксерів із Росії та Білорусі у свої рейтинги.