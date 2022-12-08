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Українець Далакян проведе захист чемпіонського поясу за версією WBA 28 січня

Суперник - Давид Хіменес.

Українець Далакян проведе захист чемпіонського поясу за версією WBA 28 січня
Артем Далакян
Фото: boxingscene.com

Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян дізнався ім'я суперника та дату наступного бою.

Українець 28-го січня на OVO Arena Wembley у Лондоні зійдеться у ринзі з представником Коста-Ріки Давидом Хіменесом (12-0, 9 КО), інформує Boxing Scene з посиланням на віце-президента промоутерської компанії Union Boxing Promotions Дмитра Єлісєєва.

Далакян спробує вшосте захистити титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі, яку він завоював у вересні 2018 року, перемігши колишнього чемпіона двох дивізіонів Брайана Віллоріа в Інглвуді, Каліфорнія (СЩА).

Додамо, що бій Далакян - Хіменес відбудеться в андеркарді поєдинку Артура Бетербієва та Ентоні Ярда за чемпіонські пояси за версіями WBC, IBF та WBO у напівважкій вазі.

Зазначимо, Артем у своїй професійній кар'єрі провів 21 бій, з яких завжди виходив переможцем, причому у 15-ти - нокаутом.

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