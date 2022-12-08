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Відбувся заключний перед зимовою паузою матч Української прем'єр-ліги (оновлено)

"Рух" та "Чорноморець" закривали програму осінньої частини чемпіонату.

Відбувся заключний перед зимовою паузою матч Української прем'єр-ліги (оновлено)
Фото: УПЛ

У рамках перенесеного матчу 14-го туру Української прем'єр-ліги у Львові на полі стадіону "Україна" пройшов заключний поєдинок 2022 року – "Рух" приймав "Чорноморець".

Зустріч завершилася боьовою нічеєю – 2:2.

Причому, перший тайм господарі програли - 0:2.

Зазначимо, одемити продовжують займати передостаннє місце у турнірній таблиці, випереджаючи лише земляків "Руха" зі "Львова".

У свою чергу,"Рух" піднявся на 12-е місцк, випередивши за очками "Інгулець" і, за додатковими показниками програючи "Металісту".

Відновлення чемпіонату заплановано на 4 березня 2023 року.

Оновлення. Огляд матчу "Рух" - "Чорноморець".

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