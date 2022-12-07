Ф'юрі заявив про втому Усика аматорською кар'єрою

Незважаючи на те, що чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) всього на рік молодший за володаря титулів за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО), британець назвав українця "старим".

На думку Тайсона, Усик не має шансів його перемогти в бою за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі.

"Насправді Усик старший за мене. Йому 35 років, а мені 34. Так що це був би рівний бій, якби йому було 22. Можливо, тоді все було б інакше, але так він старий. У нього 300 боїв у аматорах, він зношений", - заявив Ф'юрі в інтерв'ю talkSPORT.

"На його одометрі близько 250 тисяч миль. Він провів 315 аматорських боїв або близько того. Він також має 20 поєдинків у профі. Я не вірю, що в нього найкраща робота ніг у боксі. І я також не вірю, що він швидше за мене.

Ми сподіваємося побачити найбільший бій у моїй кар'єрі. 2023 рік принесе великі поєдинки, яких дійсно прагнуть фанати", – зазначив британець.

Нагадаємо, промоутер Едді Гірн назвав ймовірне місце проведення мегафайту Усик – Ф’юрі за абсолютну корону.