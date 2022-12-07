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"Прометей" в овертаймі поступився лідеру Єврокубка

"Бург" виявився сильнішим за українців.

"Прометей" в овертаймі поступився лідеру Єврокубка

У рамках 7 туру Єврокубка "Прометей" зустрічався з лідером групи "Бургом".

Французький клуб зумів здобути перемогу лише в овертаймі – 92:85 (19:22, 18:15, 19:19, 21:21, 15:8).

Цікаво, що і перша половина зустрічі, і друга завершилися внічию. 

Зазначимо, що за п'ять секунд до кінця основного часу матчу гравець "Прометея" Іссуф Санон виконував триочковий кидок за рахунку 74:77 і був влучним. Але овертайм залишився за суперником.

Після цієї поразки "Прометей" знаходиться на шостому місці групи з 10 команд. На рахунку українців три перемоги. Наступний матч вони проведуть за тиждень проти румунської "Клуж-Напоки".

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