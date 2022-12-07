У рамках 7 туру Єврокубка "Прометей" зустрічався з лідером групи "Бургом".

Французький клуб зумів здобути перемогу лише в овертаймі – 92:85 (19:22, 18:15, 19:19, 21:21, 15:8).

Цікаво, що і перша половина зустрічі, і друга завершилися внічию.

Зазначимо, що за п'ять секунд до кінця основного часу матчу гравець "Прометея" Іссуф Санон виконував триочковий кидок за рахунку 74:77 і був влучним. Але овертайм залишився за суперником.

Після цієї поразки "Прометей" знаходиться на шостому місці групи з 10 команд. На рахунку українців три перемоги. Наступний матч вони проведуть за тиждень проти румунської "Клуж-Напоки".