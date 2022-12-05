Суркіс прояснив ситуацію щодо найближчого майбутнього Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс однозначно дав зрозуміти, що головний тренер Мірча Луческу не залишить команду у зимове міжсезоння.

"Луческу професійно все робить. Ми всі сподіваємося, що після нового року він зробить команду, яка радуватиме наших уболівальників", – заявив Суркіс в інтерв'ю "Циганік LIVE".

Зазначимо, що "Динамо" завершило перше коло УПЛ на незвичному 3-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого "Дніпра-1" на 5 очок, а за втраченими – на 8.

На груповому етапі Ліги Європи підопічні Луческу набрали лише 1 очко у далеко не найсильнішій групі з "Фенербахче", "Ларнакою" та "Ренном", посівши останнє місце та завершивши єврокампанію.

Раніше повідомлялося, що оцінку роботи Луческу керівництвом "Динамо" буде проведено у грудні.