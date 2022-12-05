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Після ефектної перемоги над Чісорою Ф'юрі виступив із заявою про можливість проведення бою з Усиком

Британец вважає, що це можно зробити.

Після ефектної перемоги над Чісорою Ф'юрі виступив із заявою про можливість проведення бою з Усиком
Тайсон Ф'юрі побив Дерека Чісору
Фото: EPA/UPG

Напередодні чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) нокаутував у 10-му раунді свого співвітчизника Дерека Чісору.

Після перемоги в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур" Тайсон заявив, що готовий до об’єднавчого поєдинку за абсолютну корону з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я з нетерпінням чекаю великого 2023 року. Я чую всі ці розмови про великі гроші в Саудівській Аравії. Френк Воррен казав мені, що бій може відбутися в першому кварталі наступного року, у лютому чи на початку березня. Тому зробимо це. Я готовий, і Усик, схоже, теж готовий", - цетує Ф’юрі Вoxing News 24.

"Він просто схожий на кролика. У нього очі розташовані далеко один від одного, і у нього велика щілина між зубами. Мені здається, мій тато дав йому прізвисько "Кролик". Назвіть мене "Фермер", і фермер зніме шкірку з кролика і з'їсть його на сніданок. Ось що ми з ним зробимо.

Ви можете поставити мене під №1, а імена наступних трьох суперників покласти в капелюх і вибрати. Це Джойс, Усик та Вайлдер", - додав британець.

Нагадаємо, в андеркарді бою Ф'юрі - Чісора український боксер Деніс Берінчик переміг француза Івана Менді.

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