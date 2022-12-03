Промоутер Усика назвав головного винуватця зриву мегафайту українця з Ф'юрі

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що саме володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) є винуватцем зриву переговорів про бій проти українця.

"Я думаю, що Ф'юрі уникав Усика раніше. Це не зневажливий коментар, а факт. Цього року Ф'юрі мав шанс побитися за звання абсолютного чемпіона. Наші партнери з Близького Сходу погодилися провести бій. Залишалося дочекатися одного – згоди Тайсона на цей поєдинок. І він її не дав. У цьому полягає проблема", – цитує mma.metaratings інтерв'ю Красюка Youtube каналу Boxing Social.

Зазначимо, сьогодні у Лондоні пройде поєдинок Ф'юрі проти Дерека Чісори.