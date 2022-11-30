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"Будівельник" обіграв "Гронінген" та вийшов у наступне коло Кубка Європи ФІБА

Матч був наполегливим.

"Будівельник" обіграв "Гронінген" та вийшов у наступне коло Кубка Європи ФІБА

У заключному 6-му турі першого групового раунду Кубка Європи ФІБА київський "Будівельник" у ролі номінального господаря приймав у Веролі (Італія) нідерландський "Донар Гронінген" і здобув перемогу - 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17).

Кияни програли першу чверть із різницею у 5 балів, але у другій вирівняли хід матчу та пішли на велику перерву з мінімальною перевагою.

Друга половина була не менш наполегливою.

Найкращим гравцем матчу став легкий форвард "Будівельника" Богдан Близнюк, який заробив трипл-дабл: 13 очок, 10 підбирань та 11 передач за 34 хвилини 32 секунди на майданчику.

Завдяки цій перемозі "Будівельник" посів 2-е місце у турнірній таблиці та вийшов у наступне коло турніру.

Огляд матчу "Будівельник" - "Донар Гронінген".

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