У заключному 6-му турі першого групового раунду Кубка Європи ФІБА київський "Будівельник" у ролі номінального господаря приймав у Веролі (Італія) нідерландський "Донар Гронінген" і здобув перемогу - 86:81 (25:30, 20:14, 24:20, 17:17).

Кияни програли першу чверть із різницею у 5 балів, але у другій вирівняли хід матчу та пішли на велику перерву з мінімальною перевагою.

Друга половина була не менш наполегливою.

Найкращим гравцем матчу став легкий форвард "Будівельника" Богдан Близнюк, який заробив трипл-дабл: 13 очок, 10 підбирань та 11 передач за 34 хвилини 32 секунди на майданчику.

Завдяки цій перемозі "Будівельник" посів 2-е місце у турнірній таблиці та вийшов у наступне коло турніру.

Огляд матчу "Будівельник" - "Донар Гронінген".