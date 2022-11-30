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Активіста, який вибіг на поле з підтримкою України в матчі ЧС-2022, звільнено без наслідків

Про це повідомив сам Маріо Феррі.

Активіста, який вибіг на поле з підтримкою України в матчі ЧС-2022, звільнено без наслідків
Фото: EPA/UPG

Активіста Маріо Феррі, який вибіг на поле з райдужним прапором під час матчу групового етапу Чемпіонату світу-2022 між збірними Португалії та Уругваю (2:0), не буде притягнуто до судової відповідальності, повідомляє itv.com з посиланням на Instagram Феррі.

Нагадаємо, Феррі вибіг на поле стадіону "Лусаїл" під час матчу групи H. На ньому була футболка Супермена з написом на грудях "Врятуємо Україну" та "Повага до іранської жінки" на спині.

У свою чергу ФІФА підтвердила у своїй заяві, що Феррі було звільнено "невдовзі після того, як його видалили з поля".

Водночас в організації заявили, що його карта Hayya – посвідчення особи – анульовано, і йому заборонено відвідувати майбутні матчі ЧС-2022.

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