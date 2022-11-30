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Павелка звільнено під заставу ₴9,9 мільйонів

За президента УАФ було внесено заставу.

Павелка звільнено під заставу ₴9,9 мільйонів
Андрій Павелко і Юрій Запісоцкий
Фото: facebook.com/ffukraine

Печерський суд столиці ухвалив рішення про арешт на два місяці президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Функціонер мав можливість вийти під заставу (9,88 млн гривень), що й було зроблено.

"Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не прислухався до наших аргументів і ухвалив рішення про арешт із можливістю внесення застави. Застава вже сплачена. Вона сплачена УАФ.

Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємось, що незабаром Павелко з'явиться в офісі УАФ і продовжить виконання своїх обов'язків", - цитує юриста у справі УАФ Дениса Бугая xsport.ua.

Раніше суд також ухвалив рішення про арешт та заставу для генерального секретаря УАФ Юрія Записоцького.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків, посадовці УАФ заволоділи 26,5 млн грн. Потім вони легалізували частину цих коштів.

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