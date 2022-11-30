Головне за ніч. Середа, 30 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, Бахмут під ворожим вогнем, заява очільників МЗС країн НАТО, обшуки СБУ в Мукачівській єпархії УПЦ (МП).

Унаслідок російського обстрілу Каховки загинули четверо людей, у Донецькій області під постійним вогнем Бахмут, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Ворог також бив по Сумській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Луганській та Миколаївській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація впродовж поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 2 ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Російські окупанти завдали 2 ракетних ударів по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 30 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 88 880 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника, повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, близько 80% повітряних цілей знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності воїнів ЗСУ.

“Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами”, – зазначив головнокомандувач.

Уночі росіяни обстріляли ракетами газорозподільчий пункт у Запорізькій області, без газу лишилися три вулиці.

“Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці”, – поінформував голова запорізької ОВА Олександр Старух.

Загиблих і поранених немає.

Росія несе повну відповідальність за війну, грубе порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, яку ухвалили міністри закордонних справ країн НАТО після першого дня зустрічі у Бухаресті.

“Агресія Росії, включаючи її постійні та безсовісні напади на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, позбавляє мільйони українців базових людських послуг. Це вплинуло на глобальне постачання продовольства та загрожує найуразливішим країнам та народам світу”, – зазначили міністри.

Неприйнятні дії Росії, зокрема гібридна діяльність, енергетичний шантаж і безрозсудна ядерна риторика, підривають заснований на правилах міжнародний порядок.

Очільники зовнішньополітичних відомств засудили жорстокість Росії щодо цивільного населення України та порушення прав людини: примусову депортацію, тортури та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі.

“Усі винні у воєнних злочинах, зокрема в сексуальному насильстві під час конфлікту, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє веденню агресивної війни Росії проти України”, – зазначено у документі.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Зазначається, що заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Детальніше – в новині.

Президенту та генеральному секретарю Української асоціації футболу Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн кожному.

За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків посадовці УАФ заволоділи 26,5 млн грн. Потім вони легалізували частину цих коштів.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора президенту та генеральному секретарю Української асоціації футболу повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України)”, – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

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