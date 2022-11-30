80% повітряних цілей ворога знищується вогневими засобами ЗСУ, – Залужний

Головнокомандувач привітав з професійним світом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, близько 80% повітряних цілей знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності воїнів ЗСУ.

“Пишаюся, дякую за службу і вітаю із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних Сил України! Вічна пам’ять тим, хто наблизив нас до Перемоги, але, на жаль, не розділить її з нами”, – зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона посилюється, проте Україна потребує більше IRIS-T. Ці системи ППО дозволять захистити ділянку близько 100 км від ворожих ракет.