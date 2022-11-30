Країни Бенілюксу і далі підтримуватимуть Україну, – Шмигаль

Країни схвалили спільну декларацію про допомогу у відбудові нашої країни.

Країни Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди та Люксембург) продовжуватимуть надавати всебічну допомогу Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Україи Денис Шмигаль.

“Ми вітаємо спільну декларацію, що підтверджує готовність брати участь у відбудові України”, – написав він у Твіттері.

Шмигаль подякував своїм колегам за підтримку санкцій та солідарність з українцями.

Країни Бенілюксу 🇧🇪🇳🇱🇱🇺 продовжуватимуть надавати всебічну допомогу 🇺🇦. Ми вітаємо спільну декларацію, що підтверджує готовність брати участь у відбудові України. Дякую @alexanderdecroo, @MinPres, @Xavier_Bettel за підтримку санкцій та солідарність із 🇺🇦. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 29, 2022

Нагадаємо, ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

Бельгія виділила грантові кошти в сумі 4,96 млн євро для України.

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків HMMWV ("Хамві").