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Країни Бенілюксу і далі підтримуватимуть Україну, – Шмигаль

Країни схвалили спільну декларацію про допомогу у відбудові нашої країни.

Країни Бенілюксу і далі підтримуватимуть Україну, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Країни Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди та Люксембург) продовжуватимуть надавати всебічну допомогу Україні. 

Про це заявив прем’єр-міністр Україи Денис Шмигаль.

“Ми вітаємо спільну декларацію, що підтверджує готовність брати участь у відбудові України”, – написав він у Твіттері. 

Шмигаль подякував своїм колегам за підтримку санкцій та солідарність з українцями.

Нагадаємо, ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак Росії.

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